Брянского подростка осудили за "минирование" ТЦ и учебных учреждений по всей России

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суд в Брянской области признал виновным в рассылке заведомо ложных сообщений об актах терроризма 16-летнего жителя поселка Клетня, сообщает следственное управление СКР по региону в пятницу.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 22 сентября по 20 октября 2020 года обвиняемый отправил 32 электронных письма на адреса органов ФСБ и МВД, расположенных в разных российских регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, с сообщениями о "минировании" торгово-развлекательных центров и учебных учреждений.

Для рассылки он использовал мобильный телефон, почтовое приложение и сервис анонимизации личности, отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).