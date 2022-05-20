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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Кремле одобрили идею назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову понравилась идея назвать площадь у посольства США в Москве в честь защитников Донбасса.

"Неплохая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо", - сказал он на брифинге.

18 мая четыре депутатских объединения в Мосгордуме - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва" - предложили мэрии назвать территорию у дипмиссии площадью Защитников Донбасса. Они также предложили присвоить посольству этот адрес.

Москва Мосгордума США Донбасс Дмитрий Песков
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