Путин посмертно наградил Моторолу Орденом мужества

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества Арсена Павлова - командира батальона "Спарта" ополчения ДНР, известного под позывным "Моторола".

Об этом говорится в указе о присуждении госнаград, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Павлов награжден "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников".

Павлов был убит 16 октября 2016 года в Донецке вместе с телохранителем. В доме, где он жил, в лифте взорвалась бомба, в котором они оба находились. В его гибели в ДНР подозревают СБУ и украинских диверсантов.

Павлов родился в Ухте в 1983 году, затем жил и работал в Ростове-на-Дону.