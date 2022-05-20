В институте Сербского опровергли дефицит препаратов в психиатрической службе РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Дефицита лекарственных препаратов в психиатрической службе России в настоящее время не наблюдается; запасы препаратов сформированы на полгода, сообщила генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Светлана Шпорт.

"Все медицинские организации, включая психиатрическую службу, составляют запасы (лекарственных препаратов) на шесть месяцев (...). На сегодняшний день в психиатрической службе дефицита препаратов нет. Более того, в медицинских организациях составлены формуляры лекарственных препаратов, это означает, что все выведены в списки в медорганизациях, которые используются по нозологиям для пациентов, и в случае их отсутствия - замена", - сказала Шпорт на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, в настоящее время необходимо формировать запасы препаратов в рамках работы психиатрической службы на следующие шесть месяцев.

Также Шпорт отметила, что не предполагает, что в будущем может сформироваться дефицит таких препаратов.

Гендиректор НМИЦ сообщила, что в настоящее время количество лиц, которые находятся на учете в психоневрологическом диспансере, в РФ составляет 1 410 061 человек. Общее количество лиц, которые страдают психическими расстройствами, - это порядка 3 870 000 человек.

В марте сообщалось, что в РФ зафиксирован ажиотажный спрос граждан на лекарственные препараты, из-за которого некоторые пациенты сталкиваются с их дефицитом в аптеках. 24 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что всплеск повышенного спроса на лекарственные препараты в России нивелировался; препараты доступны и отгружаются.