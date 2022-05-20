Счетная палата и комитет ГД не поддержали проект об отмене платы в "Платоне"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам и Счетная палата не поддержали законопроект об отмене взимания платы за проезд большегрузов по федеральным автодорогам системы "Платон", следует из данных электронной базы парламента.

Соответствующий законопроект (№87463-8) был внесен в Госдуму в середине марта группой депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым и сенатором Ольгой Епифановой. В пояснительной записке к нему говорилось, что в условиях санкционного давления российские транспортные компании несут повышенные расходы в связи с обязанностью внесения платы в "Платоне", и приостановка госсистемы, в частности, будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем отзыве на законопроект отмечает, что отмена госсистемы "приведет к возникновению выпадающих доходов федерального бюджета, что может привести к нарушению принципа сбалансированности бюджета".

"В финансово-экономическом обосновании к законопроекту источники компенсации указанных доходов не определены, лишь отмечается, что выпадающие доходы федерального бюджета могут быть возмещены за счет долгосрочного экономического эффекта, достигнутого ввиду улучшения условий ведения деятельности хозяйствующими субъектами. При этом данные об экономическом эффекте от реализации предлагаемой нормы <...> отсутствуют", - пишет Счетная палата в своем отзыве.

Ведомство уточняет, что доходы бюджета от сбора платы в "Платоне" за прошлый год составили 34,7 млрд руб., от штрафов - почти 3 млрд рублей. Основываясь на данных о том, что на середину апреля 2022 г. в государственной системе было зарегистрировано более 1,6 млн транспортных средств, Счетная палата заключает, что средний размер платы на один большегруз в год составляет чуть больше 21,3 тыс. руб., "что не может рассматриваться как серьезный фактор увеличения издержек транспортных компаний, в том числе продуктов питания".

Счетная палата также добавляет, что приостановка "Платона" в рамках предлагаемого законопроекта может повлечь расторжение концессионного соглашения с оператором госсистемы ООО "РТ-инвест транспортные системы" по вине выступающего концедентом Росавтодора. Это приведет к допрасходам бюджета на компенсацию расходов концессионеру.

О том, что взимание платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам общего пользования в рамках госсистемы "Платон" может быть приостановлено на полгода, в середине марта писали "Ведомости". По данным газеты, такая мера обсуждалась в правительстве и была включена в одну из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Просьбы о приостановке "Платона" неоднократно звучали ранее, но реакции от властей на них не следовало.

Так, два года назад в условиях разразившегося коронавирусного кризиса приостановить "Платон" просила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Но Евгений Дитрих, занимавший тогда пост главы Минтранса РФ, заявлял, что сборы "Платона" и транспортный налог некритичны для автоперевозок. "Нужно четко понимать, что платеж платоновский, вопросы по транспортному налогу – они для потенциала перевозок решающего значения не имеют. То есть, они на перевозку критическим образом не влияют. У тех, кто свою экономику видит четко, вопросов по какой-то там отмене не возникает", - говорил Дитрих журналистам.

Два года спустя, в марте 2022 г., АСМАП просила установить двухлетний мораторий на индексацию ставок "Платона".