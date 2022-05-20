В Россию из Лондона вернулись экспонаты, представленные на выставке Фаберже

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Россию вернулись 14 предметов из коллекций российских музеев, которые были представлены на выставке Фаберже в Лондоне, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"В Россию вернулись предметы с выставки "Фаберже в Лондоне. От романтики до революции". 14 предметов Фаберже вернулись с выставки, посвящённой творчеству великого русского ювелира Карла Фаберже, которая проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне", - сообщила министр в своем телеграм-канале.

Как отметила министр, среди экспонатов - девять предметов из фондов Музеев Московского кремля, три экспоната из фондов Эрмитажа и одному предмету из музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск".

Выставка, на которой были представлены экспонаты, открылась 20 ноября 2021 года в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она завершилась 8 мая.