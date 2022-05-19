Более 300 работ из коллекции Русского музея вернулись из Испании

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Россию из Испании вернулись больше 300 произведений из собрания Русского музея, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

Это картины, графика, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала. Они участвовали в четырех выставках в филиале Русского музея в Малаге.

Министерство культуры занимается возвращением в Россию произведений искусства, которые до 24 февраля экспонировались за границей и с перевозкой которых возникли сложности.