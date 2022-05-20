Голикова отметила сокращение числа зарегистрированных безработных в РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных безработных граждан в РФ с 9 по 16 мая сократилось на 11 тысяч, также отмечается снижение числа работников, находящихся в простое и работающих на неполной занятости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тыс. человек, до 679,1 тыс. Также мы отмечаем снижение числа работников, находящихся в простое, с 148,9 тыс. до 136,1 тыс. и работников на неполной занятости - со 131 тыс. до 122,5 тыс. человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

При этом она подчеркнула, что "необходимо продолжать тщательно анализировать ситуацию, которая складывается на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры".

Кроме того, вице-премьер отметила, что на портале "Работа России" уже доступно более 2 млн вакансий, что почти в три раза больше, чем численность зарегистрированных безработных граждан.

Голикова также напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. "Мы будем осуществлять мониторинг этой меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала, наряду с другими мерами, которые уже приняты и продолжают приниматься и правительством РФ, и регионами", - подчеркнула Голикова.

На прошлой неделе Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда сообщила, что в России, по данным на начало мая, по сравнению с 1 марта текущего года зафиксирован рост числа безработных.

В свою очередь министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что на 13 мая количество работников в простое в РФ увеличилось до 138 тыс. человек, а число работников на неполной занятости выросло до 131 тыс. человек. Кроме того, Котяков сообщил, что численность зарегистрированных безработных граждан составляет 690,5 тыс. человек. В начале мая сообщалось об около 675 тыс. россиян, находящихся на учете в центрах занятости в качестве безработных.