Бастрыкин занял четвертое место в СКР по доходам в 2021 году

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин задекларировал за 2021 год доход в 14 185 642 рубля против 14,084 млн рублей годом ранее, следует из деклараций на сайте комитета.

Доход жены Бастрыкина в 2021 году составил 7,881 млн рублей (в 2020 году - 7,826 млн рублей).

В собственности у супругов земельный участок площадью 3600 кв. м, дача площадью 257,4 кв. м и квартиру в 216 кв. м. Кроме этого, в пользовании у них есть квартира 224,4 кв. м, две дачи суммарной площадью 432,8 кв. м и земельный участок 5155 кв. м.

Сведения о каком-либо автотранспорте у семьи Бастрыкина отсутствуют.

Анализ декларации показывает, что доход председателя СК, как и в прошлом году, существенно превышает доходы подчиненных ему руководителей (в пределах 10 млн рублей).

Больше Бастрыкина заработали первый замглавы башкирского управления полковник Евгений Лагацкий (16,73 млн рублей), руководитель свердловского областного управления генерал-лейтенант Михаил Богинский (16,69 млн рублей) и замглавы управления по Ростовской области полковник Александр Кондратенко (15,822 млн рублей).

У несовершеннолетнего ребенка старшего помощника Бастрыкина по особым поручениям Сергея Шнайдера годовой доход составил 29,3 млн рублей, у жены первого замглавы управления по Астраханской области Андрея Слюсарева - 17 млн рублей и у жены руководителя управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексея Попова - 16,766 млн рублей.