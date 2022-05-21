В Госдуме предложили производить выплаты по решениям ЕСПЧ в рублях

А выплаты на счета в недружественных странах могут запретить

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о предельном сроке исполнения в России постановлений ЕСПЧ дополнят нормой о том, что выплаты по ним будут производиться только в рублях, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

По его словам, такие поправки будут подготовлены ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Госдума 18 мая приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Однако для защиты прав граждан РФ и для того, чтобы не образовался некий "вакуум" в исполнении решений, законопроект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.