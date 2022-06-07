В РФ не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла сразу во втором и в третьем чтениях законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно законам постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Соавтор инициатив, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что для обеспечения и защиты прав граждан РФ и для того, чтобы не образовался некий "вакуум" в исполнении решений, один из принятых законов предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года.

Выплаты будут осуществляться будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Также внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. "Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", - сказал Крашенинников.

Второй закон исключает из Уголовно-процессуального кодекса РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, сообщил глава комитета.

При этом предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма в рамках осуществления судами РФ производства по уголовным делам, который состоит в расширении оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, добавил Крашенинников.

Он считает, что членство России в Совете Европы и возможность для граждан обратиться в Европейский суд по правам человека "носило положительный характер", однако в последнее время стало сильно политизироваться.

"После прекращения членства в Совете Европы необходимо юридическое оформление этого факта и внесение изменений в соответствующие законодательные акты РФ, нравится это кому-то или нет", - сказал Крашенинников.

Выход России из Совета Европы

Он напомнил, что Россия уведомила генерального секретаря Совета Европы о выходе из СЕ на основании статьи 7 Устава организации, в которой предусмотрено, что любой член этого объединения может выйти из его состава при наличии официального уведомления.

15 марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

"Так, соответствующее сообщество стран не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы", - считает Крашенинников.

Более того, использование Комитетом министров Совета Европы статьи 8 Устава для прекращения членства РФ в организации в значительной степени повысило свободу усмотрения федерального законодателя в вопросе определения сроков дальнейшего исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Такие действия Совета Европы не могут носить "безответного характера", отметил Крашенинников. По его мнению, основным последствием является невозможность применения в дальнейшем "права Совета Европы" и исполнения решений ЕСПЧ.

Мнение Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил в своем телеграм-канале, что поправки предусматривают, что решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

По его мнению, "Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков". Спикер Думы отметил, что "некоторые его (ЕСПЧ) решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", например, когда летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. "И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем", - подчеркнул Володин.