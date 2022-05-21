Четыре человека насмерть отравились газом в подмосковном Долгопрудном

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек в результате отравления в Долгопрудном, сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых человек, двое из которых дети 2 и 11 лет, в результате отравления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 мая в квартире по Лихачевскому шоссе в Долгопрудном были обнаружены четверо погибших. Обнаруживший их мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление окисью углерода.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводят допросы, осуществляют обыски и выемки в управляющей компании, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских.