Рогозин сообщил о скорой поставке на боевое дежурство РФ около 50 ракет "Сармат"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни", - сообщил Рогозин в Telegram-канале в воскресенье.

Ранее Рогозин сообщил, что серийные поставки МБР "Сармат" Минбороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения.

Сообщалось, что ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.