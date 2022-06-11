Командующий РВСН заявил о большей защищенности МБР "Сармат", чем у ракеты "Воевода"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" обладает в полтора раза меньшим активным участком траектории, чем у предшественницы - ракеты "Воевода", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Чем короче активный участок траектории и разведение боевых блоков с достижением необходимой скорости, тем лучше защищенность данного ракетного комплекса. На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса ("Сармат" - ИФ) в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса "Воевода", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в субботу.

В программе был показан один из пусков ракеты "Сармат". В тот раз она успешно поразила цель на дальности 6 тыс. км на полигоне "Кура" (Камчатка).

22 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 новых МБР "Сармат". "Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни", - написал Рогозин в телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что серийные поставки МБР "Сармат" Минобороны РФ планируется начать к концу осени текущего года.

20 апреля Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк.

Серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения.

Сообщалось, что ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.