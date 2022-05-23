На Камчатке возбуждено дело о трех переломах у детей за два дня на обледенелых качелях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На Камчатке возбуждено уголовное дело о халатности в связи с тем, что 13 и 14 апреля в Вилючинске три ребенка сломали ноги, качаясь на одних и тех же качелях на центральной площади города, сообщили в СК по Камчатке.

Следователи выяснили, что под качелями образовался ледяной нарост. Ноги детей попадали в зазор между сиденьем и льдом, и они получали переломы. 13 апреля так был травмирован 14-летний мальчик, 14 апреля, с интервалом в несколько часов, - девятилетние мальчик и девочка.

Следствие полагает, что все три травмы стали возможны, поскольку работники муниципального учреждения "Благоустройство Вилючинска" ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности по уборке снега и наледя с площадки. Дело возбуждено по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Расследование продолжается.