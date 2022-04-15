Сразу два ребенка за день сломали ноги на обледенелых качелях в камчатском Вилючинске

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке начали проверку по факту того, что двое девятилетних детей в один день сломали ноги на одних и тех же качелях, сообщает в пятницу следственное управление СКР по Камчатскому краю.

По данным ведомства, инциденты произошли 14 апреля в закрытом административно-территориальном образовании Вилючинск на качелях, установленных на центральной площади города подводников. Под этими качелями образовался толстый ледяной нарост.

Девятилетний мальчик сломал обе ноги, которые попали между сиденьем качелей и ледяной глыбой снизу. Его ровесница таким же образом сломала одну ногу. Мальчик госпитализирован. Девочка проходит обследование.

"По итогам проверки органом следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание территории, на которой установлены качели", - говорится в сообщении.

Свою проверку по факту случившегося проводит и прокуратура.

"Предварительный осмотр показал, что объект находился в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности. В настоящее время качели демонтированы", - говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края.