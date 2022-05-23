Доходы главного прокурора Кузбасса за год выросли почти в шесть раз

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В 2021 году прокурор Кемеровской области Александр Блошкин задекларировал 25 769 000 рублей дохода, говорится в декларации на сайте областного надзорного ведомства.

Годом ранее он, будучи первым заместителем прокурора Красноярского края, задекларировал 4 511 000 рублей дохода.

Сейчас в собственности Блошкина и его несовершеннолетнего ребенка числится квартира площадью 87,8 кв. м. Личного автомобиля у него нет.

В 2020 году у него и у его ребенка в собственности была квартира площадью 144, 2 кв. м и опять же не было личного автомобиля.

Блошкин был назначен прокурором Кемеровской области в мае 2021 года. До этого эту должность восемь лет занимал Павел Бухтояров, который с февраля 2021 года возглавляет прокуратуру Пермского края.