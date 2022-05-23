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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Уголовное дело завели из-за отравления воспитанников детсада под Нижним Новгородом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту отравления воспитанников детского сада в городе Городец Нижегородской области, сообщает прокуратура региона в понедельник.

В результате оказания "услуг ненадлежащего качества" у 17 детей выявлено инфекционное заболевание, 7 из них были госпитализированы, говорится в сообщении.

В свою очередь, региональное СУ СКР уточняет, что дети почувствовали недомогание с 9 по 22 апреля, возраст госпитализированных - от 2 до 7 лет.

"В настоящее время все несовершеннолетние выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Нижегородская область
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