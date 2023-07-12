В детских садах Орска произошло массовое отравление детей

Восемь детей госпитализированы в состоянии средней тяжести, источником инфицирования мог стать йогурт

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Массовое пищевое отравление детей произошло в детских садах в оренбургском Орске, причиной отравления мог быть йогурт, сообщается в среду в телеграм-канале администрации города.

"По информации медиков, 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами. Все они воспитанники детских садов из разных районов города. Госпитализировано восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

"Предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор начал проведение противоэпидемических мероприятий, принято решение изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность на время проверки.

"Образовательные организации должны временно сменить поставщиков. Во всех бюджетных учреждениях области на период аномальной жары запрещено использование молочной продукции без термообработки", - отметили в администрации.

По факту массового отравления дошкольников проводится проверка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Оренбургской области

"Установлено, что 11 июля в медицинские учреждения города Орска обратились родители воспитанников детских садов с признаками отравления у их детей, точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.