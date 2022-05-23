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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Горсуд Петербурга прекратил очередное дело о реабилитации нацизма

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд прекратил дело о реабилитации нацизма, возбужденное в связи с отправкой на сайт движения "Бессмертный полк" фотографии военного преступника, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Соответствующее постановление вынесено в отношении обвиняемого по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) Анатолия Быковского. Основанием для такого решение послужило истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Уточняется, что Быковский разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фамилию, имя и фотографию Андрея Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд прекратил четыре дела о реабилитации нацизма, связанных с публикациями на сайте "Бессмертный полк онлайн", по тем же основаниям.

В конце апреля сообщалось, что горсуд Петербурга зарегистрировал восемь дел по ст. 354.1 УК РФ.

Петербург
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