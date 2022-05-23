Суд признал законным требование о блокировке телеканала "Дождь"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отказал в иске телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), который оспаривал требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к каналу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"В удовлетворении исковых требований - отказано", - сказали в суде.

Истец – ООО "Телеканал "Дождь" – указывал, что ему поступило уведомление от Роскомнадзора "об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, распространяемая с нарушением закона, на основании требования Генпрокуратуры".

Телеканал посчитал требование Генпрокуратуры неисполнимым, поскольку устранение нарушений потребовало бы удаления всех материалов издания.

В Генпрокуратуре 1 марта заявили, что "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы" (в настоящее время ликвидирована - ИФ) распространяют информацию, которая "содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан РФ в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя".

В тот же день Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к сайтам "Дождя" и "Эха Москвы" на основании требования Генпрокуратуры "за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных сил Российской Федерации, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащую призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории РФ".

Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева 3 марта заявила, что телеканал временно приостанавливает работу.

Минюст России 20 августа 2021 года внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иностранных агентов.