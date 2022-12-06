В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

Регулятор связал это решение с угрозой национальной безопасности и с нарушениями "Дождя"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Национальный совет Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) аннулировал лицензию на вещание в республике российского телеканала "Дождь" (признан в России иноагентом), объявил председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш. Об этом сообщает BNS.

По словам Аболиньша, решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, а также после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время. Среди нарушений он назвал отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией" и другие.

Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой глава Нацсовета не разглашает.

"Оценив совокупность нарушений, НСЭСМИ обрел уверенность, что руководство телеканала "Дождь" не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - сказал Аболиньш.

Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря, с этого дня "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что "Дождь" транслирует свои программы не только на телевидении, но и на платформе YouTube, НСЭСМИ попросит об установке геоблокировки канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент стал недоступен в Латвии.

Решение НСЭСМИ может быть обжаловано.

Ранее "Дождь" обжаловал решение НСЭСМИ о наложении штрафа за отсутствие звуковой дорожки на национальном языке.

Телеканал "Дождь" начал вещание 27 апреля 2010 года.

С конца января 2014 года канал начали критиковать политики и общественные деятели за неудачный опрос о блокаде Ленинграда. После этого крупнейшие операторы кабельного и спутникового телевидения – "Ростелеком", "Билайн", "НТВ-Плюс", "Триколор ТВ" и другие – объявили о прекращении трансляции канала, а также суд взыскал с "Дождя" 200 тысяч рублей по иску двух петербургских пенсионеров.

Канал продолжил вещание. Его сигнал стал снова доступен абонентам спутникового телевещания в июне 2014 года.

20 августа 2021 года Минюст внес "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов.

3 марта 2022 года руководство телеканала решило временно прекратить вещание после блокировки его сайта в России после того, как Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайты "Дождя" и радио "Эхо Москвы" за призывы к экстремизму и за фейки о событиях на Украине. Остановку вещания на "Дожде" связали и с принятием закона об ответственности за фейки об СВО.

В июне 2022 года НСЭСМИ выдал "Дождю" лицензию на вещание, вещание телеканала возобновилось на YouTube.