Официальная часть встречи Путина и Лукашенко продолжалась почти 5 часов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Официальная часть встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продлилась 4 часа 50 минут, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

В сообщении отмечается, что после официальной части встречи главы государств продолжили общение неформально - "с видом на Черное море".

Как сообщалось ранее в понедельник, Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями, "об этом говорят все основные макроэкономические показатели".

Между тем Лукашенко обвинил Запад в желании отделить Западную Украину, предположив, что аналогичные планы имеются и в отношении Белоруссии. Он заявил, что экономика России и Союзного государства укрепляется, несмотря на западные санкции.