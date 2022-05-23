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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Путин заявил, что экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская экономика достойно справляется с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник.

"Российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно", - сказал он в начале встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам Путина, "об этом говорят все основные макроэкономические показатели".

При этом он согласился, что "все непросто, все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий". "В целом эти усилия дают положительный эффект", - добавил Путин.

Он отметил, что переход в торговле с партнерами РФ на национальные валюты "дает о себе знать".

Путин подчеркнул, что это делается "не в ущерб нашим партнерам, выполняем все свои обязательства".

Владимир Путин
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