Водозабор в Благовещенске был обесточен три часа из-за несогласованного подключения к ЛЭП

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подключение частного дома к ЛЭП в охранной зоне Амурских электросетей привело к аварии и отключению водозабора в столице Амурской области, сообщает пресс-служба "Дальневосточной распределительной компании" (ДРСК, входит в состав группы "РусГидро").

По данным энергокомпании, во вторник утром произошло аварийное отключение на подстанции "Западная". Без электроснабжения осталось село Верхнеблаговещенское и водозабор "Амурский", из-за отсутствия давления возник дефицит воды в домах Благовещенска. При осмотре ВЛ 35 кВ Водозабор - Западная аварийные бригады обнаружили причину отключения подстанции.

"В охранной зоне ВЛ 35 кВ без согласования с нашей электросетевой компанией построена ВЛ 0,4 кВ для подключения частного жилого дома. Сегодня во время ветра произошло приближение проводов незаконно построенной линии на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 35 кВ, что привело к аварийному режиму работы оборудования подстанции", - пояснил главный инженер Амурских электросетей Александр Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Специалисты демонтировали опасные провода и вызвали на место происшествия полицию. Энергокомпания намерена направить претензию собственнику линии электропередачи и предъявить сумму к возмещению ущерба. На поиски причин аварии и устранения ее последствий потребовалось почти три часа.