Суд освободил из-под стражи фигуранта дела Захарченко по болезни

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству защиты освободил из-под стражи осужденного за коррупцию бывшего совладельца группы компаний "1520" Валерия Маркелова до вступления в силу вынесенного ему приговора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий осужденному Маркелову до вступления в силу приговора суда от 17 мая 2022 года", - сообщили в пресс-службе во вторник.

Ранее защита Маркелова обращалась в суд с ходатайством о его освобождении в связи с выявлением онкологического заболевания - суд отправил бизнесмена на повторное медосвидетельствование.

Маркелов 17 мая нынешнего года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. за дачу взяток бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко.

Сам Захарченко по тому же приговору получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.