Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии за коррупцию

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко за получение взяток более чем на 1,4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующий приговор огласил судья Сергей Артемов.

Также Захарченко назначен штраф в размере 500 млн руб., ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение девяти лет.

Новое наказание Захарченко назначено по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному экс-офицеру в 2019 году.

Другого подсудимого - бывшего совладельца группы компаний "1520" Валерия Маркелова - суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Еще двоим фигурантам - предполагаемым соучастникам Захарченко Виктору Белевцову и Василию Критинину - суд назначил по семь лет колонии строгого режима каждому.

Как ожидается, приговор будет обжалован защитой осужденных в апелляционной инстанции.

Захарченко признан виновным в получении особо крупной и крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ), Маркелов - в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Белевцов и Критинин - в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Дело Захарченко о коррупции

Согласно фабуле дела, Захарченко "за общее покровительство" с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов: Маркелова, а также объявленных в настоящее время в розыск и арестованных в России заочно Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина.

Последние, как установило следствие, организовали и использовали так называемую площадку, на которой проводились незаконные финансовые операции.

В разное время, по версии обвинения, Захарченко, который обозначался в системе учета "площадки" как "Захар Хитрый", "Партнер" и "Вишенка", получал доступ к безналичным денежным средствам на виртуальном счету - сначала по 150 тыс. рублей в месяц, а затем по 20% от ежемесячного дохода "площадки".

Кроме того, утверждало обвинение, Захарченко "за действия в пользу взяткодателя" получил от бизнесмена Авшолума Юнаева 844 тыс. рублей в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА" в Краснодарском крае.

Расследованием дела занимался Следственный комитет России.

Никто из подсудимых не признал вину. Защита настаивала в суде на вынесении оправдательного приговора.

Защита Маркелова также указывала на то, что у него было выявлено онкологическое заболевание, в связи с чем он не может находиться в заключении.

Воспрепятствование правосудию и взятка дисконтной картой

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший сотрудник МВД оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела фейковыми.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд руб., впоследствии обращенные в доход государства.