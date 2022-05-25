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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Ройзман оштрафован на 85 тыс. рублей по делу о неуважении к власти

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф по административному протоколу о неуважении к власти, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать виновным (...) и подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 85 тыс. рублей", - сказал судья.

Защитник Ройзмана Юлия Федотова в суде попросила приобщить к делу заключение лингвиста и попросила прекратить производство по делу, в том числе по причинам недочетов в протоколе и заключении лингвиста.

"Мы просим приобщить к материалам дела наше заключение специалиста, который это заключение (эксперта ФСБ - ИФ) опровергает. (...) (Специалист - ИФ) приходит к выводу, что в данном тексте, который Ройзману инкриминируется как состав административного правонарушения, вообще ничего говорится о (главе МИД России Сергее - ИФ) Лаврове, нет никакого перехода на личности, и о личностях как таковых он не говорит, он критикует исключительно позицию, считая ее неправильной и ложной", - сказала Федотова.

Сам Ройзман в суде заявил, что его "реплика обращена к неопределенному кругу лиц". "Но они все понимают, к кому эта реплика относится", - сказал экс-мэр Екатеринбурга.

Перед заседанием Ройзман сообщил "Интерфаксу", что свою вину не признает.

"Какую вину? Я не понимаю, в чем ко мне претензия. Я задал вопрос, на вопрос мне не ответили. какую вину? В чем? Нет, конечно, (не признаю - ИФ)".

Как сообщалось, в конце апреля в отношении Ройзмана был составлен протокол по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ). Поводом стал его комментарий в одной из соцсетей к новости с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова. По данной статье ему грозил штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Кроме того, в марте-апреле суд в Екатеринбурге назначил Ройзману штрафы на общую сумму в 150 тыс. рублей по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов. Экс-мэр свою вину не признал.

Евгений Ройзман Екатеринбург
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