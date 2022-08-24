К задержанному экс-мэру Екатеринбурга Ройзману не пускают адвоката

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил "Интерфаксу", что не может попасть к своему подзащитному, который в настоящее время находится в своей квартире.

"Давайте мы сначала ознакомимся, еще не допускают адвоката до доверителя", - сказал Идамжапов.

Он также не смог уточнить, возбуждено ли в отношении Ройзмана уголовное дело.

Ранее местные СМИ сообщили, что против политика возбуждено дело по ст. 280 ч.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

До этого стало известно, что Ройзман задержан, а в связанном с ним музее Невьянской иконы идут обыски.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в разговоре с "Интерфаксом" пообещал проверить информацию о задержании политика.

Как сообщалось, весной Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

Защита обжаловала данное решение, но облсуд счел все штрафы законными.

Кроме того, этот же суд 25 мая назначил Ройзману штраф в 85 тыс. рублей по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ). Поводом стал заданный им вопрос в одной из соцсетей под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова. Облсуд также оставил решение первой инстанции без изменения.

Экс-мэр свою вину ни по одному делу не признал.