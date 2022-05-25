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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

"КАМАЗ" отказался от перехода на трехдневку в мае

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" аннулировало приказ о введении с конца мая режима неполной рабочей недели. ОБ этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"(Приказ) отменен, работаем в обычном режиме", - сказал он.

Принятый в марте приказ предполагал переход предприятия с текущей недели на полгода с традиционной "пятидневки" в режим трехдневной рабочей недели.

"КАМАЗ" традиционно выпускает приказы о возможном объявлении простоя в сложные для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока их исполнения. В последний раз такие приказы компания выпускала в начале пандемии в 2020 году, но на неполную неделю не перешла.

КАМАЗ
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