"КАМАЗ" отказался от перехода на трехдневку в мае

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" аннулировало приказ о введении с конца мая режима неполной рабочей недели. ОБ этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"(Приказ) отменен, работаем в обычном режиме", - сказал он.

Принятый в марте приказ предполагал переход предприятия с текущей недели на полгода с традиционной "пятидневки" в режим трехдневной рабочей недели.

"КАМАЗ" традиционно выпускает приказы о возможном объявлении простоя в сложные для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока их исполнения. В последний раз такие приказы компания выпускала в начале пандемии в 2020 году, но на неполную неделю не перешла.