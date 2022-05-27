"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" 26 мая перевел часть сотрудников на работу в режиме трехдневной рабочей недели, сообщила корпоративная газета "Вести КАМАЗа".

"На "КАМАЗе" введена трехдневная рабочая неделя: по сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие (РСиС), а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих. Для основной массы сотрудников производства график остался традиционным", - говорится в публикации.

По данным корпоративной газеты, параллельно на "КАМАЗе" организована временная занятость для сотрудников, чья нагрузка сократилась под влиянием европейских санкций и ограничения поставок автокомпонентов.

"Временными работами охвачены 5,5 тыс. камазовцев - эта мера позволит предприятию удержать уровень доходов своих работников и сохранить трудовой коллектив", - пишет газета со ссылкой на директора департамента трудовых отношений компании Сергея Романюка.

Среднесписочная численность персонала группы "КАМАЗа" по итогам первого квартала составила 31,9 тыс. человек, сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что принятый в марте 2022 года приказ "КАМАЗа" предполагал переход предприятия с текущей недели на полгода с традиционной "пятидневки" в режим трехдневной рабочей недели.

25 мая представитель "КАМАЗа" говорил "Интерфаксу", что приказ отменен, и компания продолжает работать в обычном режиме.