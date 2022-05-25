Экс-военнослужащий из Ростовской области получил 13 лет колонии за госизмену

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего военнослужащего по контракту Руслана Артыкова виновным в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным по ст.275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания "старший лейтенант", - сказал собеседник агентства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном военном суде.