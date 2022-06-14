Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданку РФ Екатерину Завалишину, задержанную в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Завалишиной судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Завалишина подозревается в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Заседание по избранию фигурантки меры пресечения прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Официальными комментариями следствия и защиты Завалишиной по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

Вместе с тем, источник "Интерфакса" уточнил, что Завалишиной инкриминируется передача информации, составляющей государственную тайну, представителю иностранного государства. О каком государстве идет речь - собеседник агентства не уточнил.