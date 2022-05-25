Эксперты заявили о сильном износе оборудования в пищепроме РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Оборудование пищевой и перерабатывающей промышленности РФ изношено на 59%, отрасль сильно зависит от импортных машин и механизмов. Об этом сообщается в презентации Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на бизнес-форуме "Пищевая индустрия и медицина. Ответ на новые вызовы в условиях технологической изоляции", который прошел в среду в Москве. Заменить их отечественными аналогами может помочь Национальный инжиниринговый центр пищевых систем, созданный МГУПП.

Как сообщил на форуме ректор МГУПП, профессор Михаил Балыхин, отрасль стоит перед серьезными вызовами. "Мы достаточно сильно импортозависимы от оборудования, во многом зависим от ингредиентов и от технологий", - сказал он. В производстве напитков доля импортного оборудования, к примеру, составляет около 73%. "На 90% от импорта зависит в отрасли все, что связано с программным обеспечением", - отметил он.

МГУПП провел анализ состояния оборудования в отраслях, выпускающих продукты базового рациона питания. Его результат, согласно представленным слайдам, показал, что в производстве масложировой продукции износ оборудования составляет 86%, доля импортного - 95%, в молочной - 73% и 89% соответственно, в мясной - 78% и 95%, в сахарной - 82% и 92%, в хлебобулочной - 73% и 78%, в рыбной - 74% и 85% соответственно.

Как сообщил Балыхин, для решения этой проблемы и ослабления зависимости от импорта при университете создан Национальный инжиниринговый центр пищевых систем, который, в частности, будет заниматься созданием нового оборудования и технологий, а также "адаптаций технологий зарубежного производства к реалиям отечественного".

Кроме того, планируется создать единую платформу федеральных баз данных лучших доступных технологий для обеспечения бесперебойной работы пищевой отрасли.