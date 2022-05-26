Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В правительстве ждут появления новых цепочек для импорта оборудования до конца 2022 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - России до конца 2022 года предстоит найти новых поставщиков оборудования и комплектующего для авто-, авиа- и судостроения, выстроить новые логистические цепочки, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю, что в течение текущего года мы обязаны выстроить новые логистические цепочки и найти новых партнеров. Слава богу, есть из кого искать, с нами готовы работать", - сказал он.

По его словам, до конца 2022 года России предстоит определиться с новыми позициями по критическому импорту, а также направить средства в научные и технологические заделы для наработки новых компетенций.

"Я надеюсь, что спада по объему производства - с учетом мер поддержки, послаблений - по этому году не должно получиться такого, который прогнозировали макроэкономисты. Возможно, мы даже выйдем "в нули", что будет лучшим вариантом для нас. Начиная с 2023-2024 годов мы должны уже наращивать объемы нашего производства за счет перелицевания, переадаптации в новых условиях, опираясь, прежде всего, на внутренний рынок, на рынок наших коллег из ШОС, ОДКБ, БРИКС", - добавил вице-премьер.

Юрий Борисов правительство ШОС ОДКБ БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

Рестораны McDonald's в РФ начнут открываться с 12 июня под новым брендом

Рестораны McDonald's в РФ начнут открываться с 12 июня под новым брендом

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });