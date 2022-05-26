В правительстве ждут появления новых цепочек для импорта оборудования до конца 2022 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - России до конца 2022 года предстоит найти новых поставщиков оборудования и комплектующего для авто-, авиа- и судостроения, выстроить новые логистические цепочки, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю, что в течение текущего года мы обязаны выстроить новые логистические цепочки и найти новых партнеров. Слава богу, есть из кого искать, с нами готовы работать", - сказал он.

По его словам, до конца 2022 года России предстоит определиться с новыми позициями по критическому импорту, а также направить средства в научные и технологические заделы для наработки новых компетенций.

"Я надеюсь, что спада по объему производства - с учетом мер поддержки, послаблений - по этому году не должно получиться такого, который прогнозировали макроэкономисты. Возможно, мы даже выйдем "в нули", что будет лучшим вариантом для нас. Начиная с 2023-2024 годов мы должны уже наращивать объемы нашего производства за счет перелицевания, переадаптации в новых условиях, опираясь, прежде всего, на внутренний рынок, на рынок наших коллег из ШОС, ОДКБ, БРИКС", - добавил вице-премьер.