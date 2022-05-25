МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня вырастут на 10%

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырастут на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин.

МРОТ с этой даты вырастет до 15 278 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 12 919 рублей, сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Он добавил, что эта мера приведёт к увеличению размера части пособий и выплат, что станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми.

Путин отметил, что важно последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жилья.

"Наша главная задача - обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", - сказал президент РФ.

Также он предложил повысить пенсии неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. Путин напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии уже были проиндексированы на 8,6%. "Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции", - пояснил президент.

Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста, это в среднем 1 760 рублей - прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 360 (рублей)", - сказал он на заседании президиума Госсовета.