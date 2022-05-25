Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня вырастут на 10%

МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня вырастут на 10%
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырастут на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин.

МРОТ с этой даты вырастет до 15 278 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 12 919 рублей, сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Он добавил, что эта мера приведёт к увеличению размера части пособий и выплат, что станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми.

Путин отметил, что важно последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жилья.

"Наша главная задача - обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", - сказал президент РФ.

Также он предложил повысить пенсии неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. Путин напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии уже были проиндексированы на 8,6%. "Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции", - пояснил президент.

Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста, это в среднем 1 760 рублей - прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 360 (рублей)", - сказал он на заседании президиума Госсовета.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думу внесен законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Белгородское село Журавлевка снова обстреляли со стороны Украины

Ройзман оштрафован на 85 тыс. рублей по делу о неуважении к власти

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей Украины

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей Украины

Совет Федерации одобрил закон об отмене возрастного предела для контрактников

Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС РФ

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Матвиенко призвала не устраивать охоту на ведьм в отношении противников спецоперации

Топ-менеджер "Россети Кубань" получил 8 лет по делу о многомиллионных взятках