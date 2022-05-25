Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация на 10% прожиточного минимума увеличит его размер до 13 919 рублей и данный рост обеспечит увеличение социальных выплат для 15 млн россиян.

"В соответствии с решением президента прожиточный минимум (ПМ) в целом по стране на душу населения с 1 июня 2022 года увеличится на 10% и составит 13 919 рублей", - сказал Котяков журналистам в среду.

"С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты подавать не потребуется", - уточнил министр.

Он добавил, что после индексации прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

Прожиточный минимум также используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

В конце 2021 года размер прожиточного минимума на 2022 год был установлен на уровне 11 950 рублей, для трудоспособного населения он составляет 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей.