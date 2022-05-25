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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Путин поручил увеличить выплаты военным, участвующим в операции на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты российским военнослужащим, которые действуют на Украине.

На заседании президиума Государственного совета Путин рассказал, что в среду посетил госпитали и встречался с военнослужащими, которые проходят курс лечения после травм и ранений.

"Накоротке разговаривал с медиками, все есть у них, как они говорят, я думаю, что так оно на самом деле и есть. Все есть для того, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь нашим ребятам, которые ранения получили, лечатся", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что все военнослужащие хотят вернуться в строй. "Но я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать, понимать, что там происходит, если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины, это первое. Второе: конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих в целом, тем более тех, кто получил ранения, и тем более семьям погибших наших товарищей", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все выплаты должны быть своевременными, речь идет как о денежном довольствии, премиях. "Мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем. Они (военнослужащие - ИФ), как и люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты, их (выплаты) нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу", - отметил глава государства.

Владимир Путин
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