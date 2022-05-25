На соцвыплаты семьям с детьми в РФ будут направлять 1,2 трлн рублей в год

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мерами социальной поддержки семей с детьми будет охвачено порядка 10 млн человек, объем ежегодно выделяемых на эти цели средств оценивается в 1,2 трлн рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"У нас выстраивается целая система поддержки семей с детьми, благодаря принятым ранее решениям, на сегодняшний день помощью охватываются семьи от момента ожидания ребенка до его 18-летия, этой системой планируется охватить порядка 10 млн человек, и ежегодно общий объем расходов нами оценивается в 1,2 трлн рублей", - сказал Котяков в среду на заседании президиума Госсовета.

По его словам, социальные выплаты сегодня получают беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, родители свыше 2 млн детей до 3 лет, а также родители 3,2 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер пособия составляет от половины прожиточного минимума до его полного размера.

"В соответствии с вашим поручением с мая мы начали осуществление выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. На данный момент по заявлениям, которые были поданы, мы уже назначили выплаты на 2,3 млн детей. Общая сумма - порядка 50 млрд рублей", - сообщил Котяков.