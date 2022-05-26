Массовая эвакуация прошла в школах и судах Чукотки из-за сообщений о минировании

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Массовые эвакуации прошли в четверг в образовательных учреждениях и судах Чукотки из-за анонимных сообщений о минировании зданий, которые при проверке не подтвердились, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Экстренные проверки были организованы в 52 учреждениях округа. Оперативно были эвакуированы 582 учащихся и 145 сотрудников учреждений. Здания обследовали представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи. Специалисты подозрительных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Это уже шестой подобный случай массовой эвакуаций с начала года. Последний произошел 12 мая, тогда из школ вывели около 6,5 тыс. человек. Сообщения о минировании не подтвердились.