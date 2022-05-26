В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в поддержку военных РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белгородские кондитеры выпустили пробную партию шоколада "Алёшка" в честь мальчика, приветствующего российских военнослужащих, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Искренний ребенок провожает и встречает наших военных и делится с ними своим теплом, которое идёт от чистого сердца. Но именно этого ребятам сейчас и не хватает: знать, что дома ждут, знать, что дома ими восхищаются вот такие же мальчишки, как Алёша", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Восьмилетний Алёша из приграничного района Белгородской области прославился после того, как в интернете распространилось видео, где он встречает и провожает военную технику у дороги с воинским приветствием.

"Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алёшка". Самые важные опознавательные знаки на обертке - шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что пробную партию шоколада развезли солдатам в госпиталях, тем, кто на передовой, и самому Алёше.

"Он наш народный герой. Сразу предупрежу: шоколад нельзя купить в магазине. Хотя уверен, он бы пользовался популярностью", - отметил Гладков.