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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Hershey увеличила чистую прибыль и выручку во II финквартале

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co отчитался о росте чистой прибыли на 5% во втором финансовом квартале и улучшил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в квартале, завершившемся 3 июля, составила $315,6 млн, или $1,53 на акцию, по сравнению с $301,2 млн, или $1,45 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

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Скорректированная прибыль составила $1,80 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,69 на акцию.

Квартальная выручка Hershey выросла на 19%, до $2,373 млрд с $1,989 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне $2,238 млрд.

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Продажи кондитерских изделий в Северной Америке увеличились на 12,9% в годовом выражении, до $1,91 млрд, продажи соленых снеков в регионе взлетели почти в два раза - до $256,3 млн, а выручка на международных рынках повысилась на 21,3% - до $207,2 млн.

После сильных показателей за второй квартал компания улучшила годовой прогноз и теперь ожидает роста скорректированной прибыли на акцию и выручки на 12-14%. Предыдущий прогноз предусматривал подъем показателей на 10-12%.

Акции Hershey дорожают на 1,7% на предварительных торгах в четверг. Капитализация компании с начала года увеличилась на 12,8% - до $44,8 млрд.

Hershey
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