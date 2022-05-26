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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В России за сутки COVID-19 заболели 4,7 тыс. человек

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 4,7 тысячи случаев, госпитализированы за сутки свыше 2 тысяч человек, скончался 91 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 26 мая, в РФ выявлено 4 700 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 060 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 91 человек, накануне штаб сообщал о 93 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы минимальные с середины апреля 2020 года 4 580 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 120.

"Выздоровели за сутки 6 455 человек, или на 3,7% меньше в сравнении с 25 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 310 673 случая заражения коронавирусной инфекцией, 378 700 умерших и 17 713 532 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.

Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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