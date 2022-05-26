В кабмине допустили временную "просадку" экспорта углеводородов из РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - России предстоит выстроить новые логистические цепочки поставок углеводородов; изменение маршрутов может привести к временному снижению экспорта, сообщил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов на саммите "Промышленная политика в новых реалиях".

"Экспорт углеводородов переживает непростое время. Ведущие западные страны отказываются от наших ресурсов. Нам предстоит большая работа по построению новых логистических цепочек. Будет просадка, но есть запас прочности, и мы выберемся", - сообщил Борисов.

Он отметил, что мир не может обойтись без российских энергоресурсов, однако их еще предстоит "правильно довести" до потенциальных новых потребителей.

По мнению Борисова, Россия доказала, что является надежным поставщиком углеводородов на мировые рынки. "Сегодня мы уже видели, что наши энергоресурсы жизненно необходимы для стран Запада", - отметил вице-премьер.

Борисов добавил, что в настоящее время у РФ нет зависимости исключительно от сырьевого экспорта, поскольку за последние годы страна диверсифицировала свой экспортный портфель.

"По итогам 2021 года неэнергетический экспорт составил больше 190 млрд рублей - около 40% от совокупного экспорта всех российских товаров. Иными словами, сегодня российский экспортный портфель уже серьезно диверсифицирован, и нам уже не грозит "голландская болезнь", когда мы зависим от одного вида экспорта, в частности, углеводородов", - сообщил Борисов.