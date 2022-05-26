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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Водителям из РФ через год для поездок в ЕС и Швейцарию потребуются местные полисы ОСАГО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российским водителям, планирующим поездки в страны Евросоюза или Швейцарию, с 1 июня 2023 года потребуется приобретать полис ОСАГО тех стран, куда они рассчитывают попасть, предупредил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Это связано с завершением действия двусторонних соглашений о признании страховых сертификатов "Зеленая карта" между РСА и государствами Евросоюза, а также Швейцарии.

Для поездок по территории России водителям из стран Евросоюза и Швейцарии необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.

До 1 июня 2023 года российские "Зеленые карты" действуют в Евросоюзе и Швейцарии в обычном порядке, европейские - на территории России, заверили в РСА. Претензии потерпевших по ДТП, произошедшим до 1 июня 2023 года, подлежат урегулированию в стандартном порядке.

РСА подал заявку на членство в международной системе "Зеленая карта" в 2006 году, процедура вступления потребовала предоставления гарантий российского правительства. По решению генассамблеи РСА было принято в систему со статусом переходного члена с правом начала работы в системе с 1 января 2009 года.

В конце мая 2015 года генассамблея Совета бюро приняла РСА в полные члены системы "Зеленая карта" с 1 июля 2015 года. Наделение статусом произошло досрочно: согласно первоначальному решению, переходное членство РСА должно было продлиться до конца 2018 года.

Бюро "Зеленая карта" в России - структурное подразделение РСА. Стратегическое руководство бюро и определение тарифной политики осуществляется страховщиками - членами бюро.

Евросоюз Швейцария ОСАГО РСА Зеленая карта
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