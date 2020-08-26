В МВД изменили проект порядка наказания иностранцев за нарушения ПДД

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - МВД по предложению Минфина и Минтранса отказалось от планов создать на границах со странами ЕврАзЭС сеть стационарных пунктов с камерами, стоянками и терминалами, через которые водители-иностранцы платили бы штрафы за нарушения ПДД в России. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По сведениям газеты, министерство снова изменило проект плана мер по "обеспечению неотвратимости наказания" иностранцев за нарушение ПДД, который дорабатывается с ноября 2019 года.

При этом в МВД отказались от планов создать на границах со странами ЕврАзЭС сеть стационарных пунктов (постов) с камерами по проверке номеров, стоянками и терминалами для оплаты.

Сначала МВД хотело увеличить штат сотрудников полиции и Ространснадзора, в зоне обслуживания которых будут находиться эти пограничные пункты контроля. Издание узнало, что Минфин потребовал, чтобы борба с нарушителями ПДД проводилась без увеличения числа сотрудников. Минтранс же заявил, что на приграничных КПП нет возможности установить стоянки и терминалы для оплаты штрафов.

Скорректированный план предполагает лишь камеры на подъездах к границам со странами ЕврАзЭС. К этой работе подключат ГК "Автодор" и Росавтодор, пишет издание.

В проекте плана по-прежнему говорится, что нужен закон, который обяжет иностранцев платить штрафы за нарушение ПДД до выезд из России, и будет предусматривать помещение их машин на штрафстоянку за неуплату. Полномочия по контролю за выплатой штрафов получат сотрудники ФТС и Ространснадзора.

Раньше предполагалось наладить между МВД и ФТС автоматический обмен информацией, необходимой для оформления штрафов иностранцев, и "оптимизировать сбор данных" о пересекающих границу машинах, зарегистрированных в иностранных государствах. Речь шла о ситуациях, когда, к примеру, водитель из Польши едет через Белоруссию в Россию. Сейчас данные о нем собираются только на белорусско-польской границе, а ГИБДД доступа к ним не имеет.

По данным "Коммерсанта", ФТС выступила против обмена данными с другими таможнями о временно ввезенных личных автомобилях, поскольку это технически сложно.

Теперь и этот пункт исключен, а сведения об иностранных автовладельцах МВД планирует получать из системы "Зеленая карта" (международное ОСАГО, оформляется при пересечении границы).

В ФТС напомнили, что ГИБДД может получить от службы данные по запросу, обработка которого занимает не более трех секунд. В ведомственных базах ФТС есть сведения только о тех временно ввезенных иностранных автомобилях, которые подлежат таможенному декларированию (то есть зарегистрированы в государствах, не входящих в ЕАЭС, и пересекли российский участок таможенной границы ЕАЭС), уточнил представитель ведомства.

В пресс-службе Минтранса сказали, что разногласия по плану с МВД уже урегулировали, и новую версию Минтранс согласовал без замечаний.

Система "Зеленая карта" по урегулированию ДТП с участием иностранцев не годится для подготовки штрафных постановлений и обработки большого количества запросов, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Ответы из нее идут слишком долго и приходят в усеченном виде, недостаточном для вынесения штрафов, объяснили в РСА.

По данным ЦОДД Москвы, чаще всего правила в городе нарушают машины с госзнаками Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении и Грузии, а россияне специально их покупают, чтобы не платить штрафы.