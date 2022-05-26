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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

Суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным досрочное увольнение 115 военнослужащих воинской части, входящей в состав Росгвардии, из-за несоблюдения ими условий контракта, сообщила пресс-служба суда.

Военная операция на Украине

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что росгвардейцы отказались выполнять служебное задание, связанное с проведением спецоперации на территории Украины. Их уволили. Они оспорили увольнение в суде.

"В судебном заседании были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составленные в отношении них протоколы о грубых дисциплинарных проступках и иные необходимые документы, а также допрошены в качестве свидетелей должностные лица Росгвардии", - отметили в суде.

Суд установил, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы.

В результате суд признал несостоятельными доводы авторов коллективного иска и отказался его удовлетворить. Оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными.

Решение суда в законную силу не вступило. Стороны могут его обжаловать в судебной коллегии по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда, уточнили в суде.

Хроника 24 февраля – 26 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Росгвардия Нальчикский суд Кабардино-Балкария
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