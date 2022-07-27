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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях больше 20 пособников ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили, что за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 21 предполагаемого пособника украинских военных, спецслужб или националистических организаций.

Кроме того, за эту же неделю были обнаружены семь тайников, из незаконного оборота изъято 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия.

Обнаружены также два выстрела противотанковых ракетных комплексов "Фагот", 139 выстрелов к гранатомётам, более 31 тысяч патронов различного калибра, 53 ручных гранаты, свыше 24 кг взрывчатых веществ, обезврежено семь артиллерийских снарядов и мин.

Хроника 24 февраля – 27 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Росгвардия Украина Херсонская область Запорожская область
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