Советам директоров АО могут позволить работать в усеченном "постсанкционном" составе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития совместно с Банком России готовит законопроект, предусматривающий возможность функционирования советов директоров российских компаний в усеченном составе. Об этом сообщил в четверг директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаил Бештоев на круглом столе "Законодательное обеспечение антисанкционных мер в сфере корпоративного регулирования".

"(Проект - ИФ) касается новых мер по адаптации экономики к санкционной политике. Это и функционирование советов директоров компаний в усеченном составе", - рассказал он.

Никаких подробностей он не озвучил, лишь выразил надежду, что скоро этот законопроект поступит в Госдуму. Директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына уточнила в разговоре с журналистами, что проект позволяет сохранить полномочия советов директоров до момента переизбрания, даже если из них вышло более половины членов.

По действующим правилам количество членов совета директоров определяют сами компании, но оно не может быть ниже законодательного минимума. Для непубличных акционерных обществ – минимум 3 человека, для ПАО – пять. Однако если акционеров у компании более 1000 либо более 10 тыс., то членов совета директоров должно быть как минимум семь и девять соответственно.

В течение марта-апреля 2022 года на фоне военной операции РФ на Украине массово подали заявления о сложении полномочий действующие члены советов директоров, прежде всего иностранные, многие отказались от выдвижения. В результате сложилась ситуация, что в некоторых действующих советах из-за выбывших директоров нет кворума для принятия решений, а в ряде компаний не хватает кандидатов для избрания в новые советы.

С такой ситуацией, к примеру, столкнулось АФК "Система", чей совет директоров за последние месяцы сократился более чем вдвое: из 12 членов весной его покинули семь. По этой причине компания не сможет провести годовое собрание акционеров в изначально запланированную дату – 24 июня, так как выбытие директоров привело к отсутствию кворума и невозможности принять необходимые в рамках подготовки ГОСА решения. В результате в мае акционеры "Системы" приняли на внеочередном собрании решение о сокращении числа членов совета директоров до 9 человек, вопрос избрания нового совета запланировано на 9 июля, а уже он будет принимать решение о дате ГОСА.