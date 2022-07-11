CEO АФК "Система" назначен управляющий партнер корпорации Ситдеков

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Владимир Чирахов покинул пост президента АФК "Система", новым главой компании назначен Тагир Ситдеков, занимавший с мая 2021 года должность ее управляющего партнера. Решение утвердил обновленный совет директоров "Системы" на заседании 9 июля, говорится в сообщении АФК.

В материалах корпорации говорится, что полномочия Чирахова прекращены 11 июля; Ситдеков назначается главой корпорации с 12 июля сроком на три года.

Назначение Ситдекова, пришедшего в "Систему" недавно, меняет сложившуюся в холдинге, крупнейшим акционером которого является Владимир Евтушенков, практику, когда руководителями АФК становились СЕО дочерних компаний (трижды повышения получали топ-менеджеры МТС, один раз - "Детского мира").

Чирахов, возглавлявший "Систему" с апреля 2020 года, сосредоточится на собственных проектах и войдет в советы директоров ряда портфельных компаний корпорации.

"Под руководством Владимира Чирахова корпорация добилась сильных результатов, в том числе были приобретены новые перспективные бизнесы и успешно монетизированы доли в ряде наших активов. Мы продолжим сотрудничать с Владимиром Чираховым: его экспертиза и профессионализм будут высоко востребованы в советах директоров компаний группы АФК "Система", - говорится в комментарии корпорации.

До прихода в АФК Чирахов возглавлял ритейлера "Детский мир" с 2012 года (по состоянию на 2020 год компания входила в портфель активов корпорации).

Под руководством Чирахова АФК "Система", в частности, вышла из капитала "Детского мира", в результате серии сделок укрупнила фармхолдинг "Биннофарм Групп", подготовила к IPO такие портфельных компании, как Ozon и Segezha Group, разработала дивидендную политику на 2021-2023 годы.

Ситдеков в должности управляющего партнера АФК курировал проекты корпорации в различных отраслях, включая здравоохранение и фармацевтику.

Он перешел в АФК из Российского фонда прямых инвестиций, где работал с 2011 года и занимал, в частности, пост первого замгендиректора. До работы в РФПИ являлся управляющим директором в инвесткомпании А1 (консорциум "Альфа-групп").

Обновление совета директоров

Совет директоров АФК "Система" был обновлен акционерами корпорации на внеочередном собрании 9 июля.

Из прежнего состава в совет избраны глава Segezha Group Михаил Шамолин и научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Также в совет снова вошла Анна Белова, которая являлась членом совета с 2017 года, но вышла из него в апреле 2022 года.

Кроме того, в совет вошли Тагир Ситдеков и старший управляющий партнер "Системы" Али Узденов.

В совет также избраны экс-глава набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин, бывший член совета директоров Segezha Group Даниэл Вулф, экс-руководитель направления цифровых инноваций в аудите EY Елена Чикишева и Николай Михайлов, который входил в совет директоров АФК "Система" в 2000-2006 гг.

Председателем совета директоров избрана Белова. При этом 5 из 9 членов совета директоров получили статус независимых: Вулф, Вьюгин, Кузьминов, Михайлов и Чикишева.

"Более половины состава совета представлено независимыми директорами, что соответствуют лучшим практикам корпоративного управления и позволяет соблюсти баланс интересов всех акционеров корпорации", - отметила Белова, слова которой приведены в релизе.

Избранный на годовом собрании акционеров в 2021 году состав совета директоров включал 12 человек, но в течение марта-апреля он сократился более чем вдвое.

19 мая акционеры "Системы" утвердили решение о сокращении состава совета директоров с 12 до 9 человек.

В результате обновления совета директоров его покинули сын крупнейшего акционера АФК Владимира Евтушенкова и старший управляющий партнер корпорации Феликс Евтушенков, а также Владимир Чирахов.

Из списка аффилированных лиц АФК следует, что еще один член совета директоров - Александр Шохин - вышел из него в мае.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 20% распределено между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом корпорации (в том числе 15,2% - у Феликса Евтушенкова). Free float компании на LSE - 5,5%, на Мосбирже - 25,3%.